В Москве в понедельник ожидается до -2°С

В понедельник, 6 января, в Москве ожидается до –2°С. Об этом сообщают «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, погода будет облачная с прояснениями, местами ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Максимальная температура в столице будет от -4°С до -2°С, а в Московской области от -7°С до -2°С.

Атмосферное давление составит 756 мм рт ст. Относительная влажность около 85%.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.