Пьяный водитель сбил немецких туристов в Италии

В Италии водитель совершил наезд на немецких туристов, которые отдыхали на горнолыжном курорте Лутаго близ границы с Австрией. Об этом сообщает портал Local Italy.

Отмечается, что в результате инцидента погибли шесть человек, еще 11 пострадали. Одного из пострадавших на вертолете доставили в австрийский Инсбрук.

Уточняется, что группа туристов ночью вышла из клуба и ожидала свой автобус.

По предположительным данным, совершивший наезд водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.