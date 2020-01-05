Воры с помощью обученных собак украли порядка 200 овец в Британии

Полиция графства Уилтшир в Великобритании проводит расследование трех случаев кражи около 200 овец у фермеров, которые , по их данным, случились с использованием дрессированных собак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, в первый раз было похищено порядка 45 овец, а в последующие — 61 и 72 животных, соответственно.

Уточняется, что инциденты произошли в ноябре и декабре 2019 года.

По версии сотрудников местной полиции, кражи могут иметь связь, а воры могут являться опытными кинологами с обученными собаками.