Воры с помощью обученных собак украли порядка 200 овец в Британии

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Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Susana Vera/Reuters

Полиция графства Уилтшир в Великобритании проводит расследование трех случаев кражи около 200 овец у фермеров, которые , по их данным, случились с использованием дрессированных собак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Как стало известно, в первый раз было похищено порядка 45 овец, а в последующие — 61 и 72 животных, соответственно.

Уточняется, что инциденты произошли в ноябре и декабре 2019 года.

По версии сотрудников местной полиции, кражи могут иметь связь, а воры могут являться опытными кинологами с обученными собаками.