В Кирове приостановили членство в партии «Единая Россия» стрелявшего в собак депутата

Приостановлено членство в партии «Единая Россия» депутата законодательного собрания Кировской области, подозреваемого в убийстве двух собак Вячеслава Ягдарова, передает РИА «Новости».

По данным следствия, 29 декабря Ягдаров «из хулиганских побуждений» без повода застрелил из ружья двух собак местного жителя.

В результате возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а также «Умышленное уничтожение чужого имущества».

После этого членство Ягдарова в партии приостановили до соответствующего решения суда или правоохранительных органов.