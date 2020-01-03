Названы причины появления алкогольной депрессии

Член Федерации психологов образования России, кандидат педагогических наук и доцент МГПУ Юлия Челышева рассказала, что итогом злоупотребления алкогольными напитками в новогодние праздники может стать алкогольная депрессия, передает АГН «Москва».

Челышева пояснила, что частое употребление алкоголя вызывает у человека искусственное состояние радости и легкости, после чего всегда наступает алкогольная депрессия.

Симптомами являются похмелье, плохое настроение, тревожность, неуверенность и опустошенность, так как человек не знает, чем заменить искусственно созданные позитивные эмоции.

Кроме того, по словам психолога, бесконтрольное употребление алкоголя может вызвать истощение гормона радости, который при этом перестанет восполняться чем-то, кроме спиртного.