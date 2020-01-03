В Петербурге произошел пожар в здании с газовыми баллонами

В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании с лакокрасочными материалами, в том числе с газовыми баллонами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Как отмечается, инцидент произошел в доме 3 литера АК в Колпинском районе.

По данным МЧС, в здании загорелись лакокрасочные материалы на площади 50 квадратных метров.

Спасатели локализовали пожар 15.12 часов. Ему был присвоен первый повышенный номер сложности.