МВД России появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете в 2020 году

Министерство внутренних дел России планирует создать в 2020 году подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства Кирилла Смурова.

По словам представителя ведомства, в настоящее время вопрос прорабатывается. Согласно плану, подразделения должны появится до 10 января 2020 года.

«Поставленная президентом задача к этому сроку будет выполнена», — отметил Смуров.

Он также сообщил, что могут быть приняты поправки в законодательство, предполагающие ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков в сети.