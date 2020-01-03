США призвали американцев немедленно покинуть Ирак

США призвали американских гражданам немедленно покинуть территорию Ирака из-за возникшей напряженности в стране и регионе в связи с убийством 2 января в Багдаде главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщается в сообщении посольства США в Ираке.

Американцам порекомендовали покинуть страну «на самолете, если это возможно» или «сухопутным путем».

Глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани был убит в ходе спецоперации США вечером 2 января в аэропорту Багдада. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака «аль-Хашд аш-Шааби».

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