Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

Чаще всего нецензурная речь слыша в крупных и средних российских городах. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Финансового университета при правительстве России.

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.

Как отмечается, наиболее часто мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах.

Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Исследователи считают, что «чистота» языка связана с уровнем жизни.