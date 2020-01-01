В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину с ребенком
close
В Саратове студент открыл огонь по не пропустившей его машине, в которой ехала семья с ребенком, передает РИА «Новости».
Как сообщило управление МВД по региону, пострадавший ехал с женой и ребенком из магазина и не пропустил другую машину
По данным ведомства, обиженный водитель стал преследовать семью, а потом открыл огонь из пистолета о машине.
Жена пострадавшего после стрельбы почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь медиков.
Отмечается, что ребенок не пострадал.