Москвичей предупредили о похолодании

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.

В Росгидромете сообщили, что температура воздуха опустится до -4°C -5°C по Москве и -7°C по области.

Также сообщается, что высота снежного покрова достигнет 1 см.

Также синоптики рассказали, что прошедшая новогодняя ночь прошла при положительной температуре. Также было, например, в 1976, 1981, 1982, 1994, 1995 и 2017 годах.

Самая холодная новогодняя ночь в Москве была в 1905 году, когда столбик термометра опускался до отметки -33,6°C, а в нынешнем веке — в 2003 году — почти до -26°C .