Пострадавших при нападении в Магасе полицейских перевозят в Москву

Два полицейских, которые пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе, будут перевезены cпецбортом в Москву, передает ТАСС.

«Двоих из пострадавших полицейских, спецбортом сегодня перевозят в Москву в госпиталь МВД РФ», — сообщил представитель следственного управления СК РФ по Ингушетии.

В региональном Минздраве сообщили, что трое пострадавших при нападении полицейских находятся в сознании в состоянии средней тяжести.

Один из нападавших находится без сознания, в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во вторник, 31 декабря, около 17 часов 30 минут.

Ранее стало известно, что вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— После нападения на пост ДПС в Ингушетии отменили новогодний концерт и фейерверк