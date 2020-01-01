Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года
Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.
Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене
Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.
На видео заметно, что это причинило понтифику боль, он начал вырываться и ударил женщину по рукам.
Женщина что-то кричала, но на видео непонятно, что именно.