Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

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Возмущенному папе Римскому Франциску пришлось отбиваться от женщины в толпе на площади Святого Петра в Ватикане, передает Reuters.

Папа шел по площади в Ватикане и приветствовал паломников на пути к большой рождественской сцене

Франциск протянул руку, чтобы дотронуться до ребенка, затем отвернулся от толпы, когда соседняя женщина схватила его за руку и дернула к себе.

На видео заметно, что это причинило понтифику боль, он начал вырываться и ударил женщину по рукам.

Женщина что-то кричала, но на видео непонятно, что именно.