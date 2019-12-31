Экс-прокурора Владикавказа обвинили в заказном убийстве следователя

Экс-прокурору Затеречного района Владикавказа Ольге Швецовой было предъявлено обвинение в заказном убийстве следователя. Об этом сообщает сайт СК России.

Согласно версии следствия, летом 2012 года она заказала руководителю преступного сообщества Аслану Гагиеву убийство бывшего мужа её сестры Александра Леонова, который был следователем. После этого члены банды убили его 12 сентября 2012 года.

Отмечается, что Швецову по решению суда заключили под стражу до 16 января 2020 года.

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