В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне

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В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает «Северный город Норильск».

Там уточнили, что авария произошла в районе реки Далдыкан. Автобус стоял в пробке около получаса.

На кадрах опубликованного видео видно, как сидящих в капюшонах пассажиров засыпает снегом.

По словам очевидцев, на трассе столкнулись несколько автомобилей, из-за этого на дороге и образовался затор.