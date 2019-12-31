В Норильске пассажиров автобуса замело снегом в салоне
В Норильске в метель пассажирский автобус попал в затор из-за ДТП на трассе, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне, передает «Северный город Норильск».
Там уточнили, что авария произошла в районе реки Далдыкан. Автобус стоял в пробке около получаса.
На кадрах опубликованного видео видно, как сидящих в капюшонах пассажиров засыпает снегом.
По словам очевидцев, на трассе столкнулись несколько автомобилей, из-за этого на дороге и образовался затор.