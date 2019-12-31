Летевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге

Самолет рейса Москва-Пермь был вынужден экстренно приземлиться в Перми из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По имеющимся данным, пилоты констатировали сложные метеоусловия в Перми и не могли приземлиться в конечном пункте. Поэтому было решено остановиться в Екатеринбурге.

Это уже второй самолет за день, который совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Ранее пассажирский самолет, рейса Новосибирск-Москва, экстренно сел из-за проблем с двигателем.

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