Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года

С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.

В частности, с 1 января запланировано увеличение до 12,130 тысяч рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ). Малоимущие российские семьи смогут получить пособие на ребенка до трех лет, равное сумме прожиточного минимума.

В 2020 году россиянки уходят на пенсию в рамках реформы в 56 лет, а мужчины — в 61 год. Также неработающим пенсионерам стоит ждать индексации пенсии на 6,6%.

Новшества коснутся и автомобилистов. Водителям запретят ездить без номеров на машинах после покупки, технический осмотр автомобилей можно будет проводить только в лицензированных местах. Кроме того, такси, маршруткам, грузовикам и машинам каршеринга запретят парковаться во дворах жилых домов.

С Нового года снизится и порог на беспошлинные покупки в зарубежных интернет-магазинах. Теперь без пошлин россиянам можно будет совершать покупки на сумму до €200.

О других изменениях и подробностях читайте в материале «Газеты.Ru».