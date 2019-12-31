Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке

На востоке Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой около 5,5, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

Как выяснилось, эпицентр землетрясение был зафиксирован в районе мыса Козлова в 136 км.

«Юго-западнее райцентра Усть-Камчатск», — добавил представитель РАН.

Очаг толчков пролегал на глубине около 100 км.

В ГУ МЧС по края отметили, что местные жители не ощутили землетрясения.

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