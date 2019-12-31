Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке
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На востоке Камчатки были зафиксированы подземные толчки магнитудой около 5,5, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.
Как выяснилось, эпицентр землетрясение был зафиксирован в районе мыса Козлова в 136 км.
«Юго-западнее райцентра Усть-Камчатск», — добавил представитель РАН.
Очаг толчков пролегал на глубине около 100 км.
В ГУ МЧС по края отметили, что местные жители не ощутили землетрясения.
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