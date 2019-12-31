Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА «Новости».

Поясняется, что инициатива предполагает, что человек может стать донором, если он не дал официального отказа от этого, либо этот отказ не дали родственники человека в течение трех часов после диагностирования у него смерти мозга.

Морозов уточнил, что проект соответствующего закона уже готов, ожидается его обсуждение.

Парламентарий отметил, что законодатели разрабатывали данный проект совместно с Минздравом и профессиональным сообществом.