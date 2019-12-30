Пациентка в Румынии умерла от ожогов после того, как загорелась на операционном столе

Пациентка одной из клиник в Бухаресте загорелась на операционном столе, а спустя неделю — скончалась. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что 66-летняя пациентка поступила в больницу для удаления раковой опухоли поджелудочной железы.

Во время операции хирург использовал электроскальпель, который пропитали дезинфицирующим спиртосодержащим раствором. В какой-то момент пациентка загорелась. Она получила ожоги 40% тела и скончалась через неделю после.

Власти Румынии проводят проверку по данному инциденту. Родственники погибшей рассказали, что врачи долгое время скрывали трагедию.