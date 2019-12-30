В Гидрометцентре россиянам предсказали «красный» январь

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «красной» погоде в январе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Красной» синоптики называют теплую погоду.

«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — пояснил Вильфанд.

По его словам, ниже нормы столбики термометров опустятся только в Забайкалье и Иркутской области. В остальных частях страны температура превысит норму. Так, даже на Чукотке будет теплее обычного.

Кроме того Вильфанд отметил, что 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.

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