В Гидрометцентре россиянам предсказали «красный» январь
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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «красной» погоде в январе. Об этом пишет РИА «Новости».
«Красной» синоптики называют теплую погоду.
«Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — пояснил Вильфанд.
По его словам, ниже нормы столбики термометров опустятся только в Забайкалье и Иркутской области. В остальных частях страны температура превысит норму. Так, даже на Чукотке будет теплее обычного.
Кроме того Вильфанд отметил, что 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России.
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