Около 8,5 тысяч детей эвакуировали из детсадов Хабаровска из-за угрозы взрыва

Сообщения о минировании поступили в 48 дошкольных учреждений Хабаровска, из-за чего эвакуированы около 8,5 тысяч детей и 1,8 тысяч сотрудников. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на администрацию города.

Сотрудники экстренных ведомств проверили уже 25 учреждений. Детей размещают в зданиях школ, спортивных и социальных объектах.

Уточняется, что сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в ряд почтовых отделений, школы, больницы Хабаровска, а также в детские сады и почтовые отделения Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска и Биробиджана.