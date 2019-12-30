СК инициировал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока

Следователи в Приморском крае начали проверку по факту падения гимнастки в ходе циркового представления во Владивостоке, которое случилось 29 декабря. Об этом сообщает сайт СУ СК России по региону.

Как уточняется, они проведут доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного по 143 статье УК России (нарушение требований охраны труда).

В данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Ранее стало известно, что гимнастка находится в тяжелом состоянии.

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