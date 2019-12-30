Освобожденный по обмену в Донбассе ученый Мехти Логунов обвинил украинские СМИ во лжи

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12890240: 1

Украинский ученый Мехти Логунов, которому ранее Орджоникидзевский районный суд Харькова в 2018 году назначил наказание в виде лишения свободы на 12 лет по обвинению в госизмене, после освобождения в ходе обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса уличил украинские СМИ во лжи о его деле. Об этом сообщает Луганскинформцентр.

Как известно, 85-летнего мужчину сразу же после освобождения доставили в в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Логунов рассказал, что после задержания украинскими спецслужбами, он давал интервью журналисту Андрею Цаплиенко.

По его словам, представитель СМИ потом не привел его слова.

«Говорите правду», — призвал Логунов украинские СМИ.

Ученый считает, что они врут.

Ранее 31 июля 2018 года Логунова посадили. Ему предстояло отсидеть 12 лет тюрьмы, но ученого освободили, передав Донбассу.

-НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 25 невозвращенцев: Украина и Донбасс завершили обмен

— В Киеве подвели итоги обмена пленными

— Киев продолжит согласование формулы «всех на всех» на новой «нормандской встрече»