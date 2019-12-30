Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы задержали и отменили 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Сведения представлены по состоянию на 01.40 (мск).
Как стало известно, в Домодедово 23 рейса задержано и шесть отменено.
В свою очередь во Внуково задержано только четыре рейса.
Такое же число рейсов задержано в Шереметьево.
Однако в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.
О причинах задержки отмены рейсов не сообщается.
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