Жителей Москвы и области предупредили о «желтом уровне» погодной опасности из-за ветра

Жителей Москвы и Подмосковья в очередной раз предупредили о «желтом уровне» погодной опасности, передает сайт Гидрометцентра.

По данным синоптиков, такой уровень объявлен в связи с ветром.

Как стало известно, в столице предупреждение продлится с 10.00 понедельника и до 6.00 вторника.

Уточняется, что в Подмосковье «желтый уровень» станет действовать с 8.00 понедельника и до 4.00 вторника.

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