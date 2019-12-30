Самолет упал на жилой дом в США
close
Небольшой самолет рухнул на жилой в штате Мэриленд в США. Об этом сообщает Daily Sabah, ссылаясь на местные пожарные службы.
Как стало известно, авиакатастрофа случилась во второй половине дня в воскресенье, 29 декабря.
Отмечается, что на месте происшествия находятся спасатели.
Как уточняется, они ликвидировали пожар, возникший в результате инцидента.
Данных о погибших и пострадавших пока нет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самолет упал на жилой дом в США
— В США пять человек погибли при крушении самолета