Самолет упал на жилой дом в США

Небольшой самолет рухнул на жилой в штате Мэриленд в США. Об этом сообщает Daily Sabah, ссылаясь на местные пожарные службы.

Как стало известно, авиакатастрофа случилась во второй половине дня в воскресенье, 29 декабря.

Отмечается, что на месте происшествия находятся спасатели.

Как уточняется, они ликвидировали пожар, возникший в результате инцидента.

Данных о погибших и пострадавших пока нет.

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