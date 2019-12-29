В метро Москвы человек на ходу выскочил из вагона

В московском метро человек выскочил из вагона поезда на ходу на Калининской ветке. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате было затруднено движение от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская». Поезда следовали с увеличенным интервалом в обратном направлении.

Кроме того, источники СМИ рассказали пассажире, которого зажал поезд.

В настоящий момент движение восстановлено.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали

— Все станции метро Москвы получили сообщения о минировании

— Человек погиб после падения на рельсы на станции «Коломенская»