В метро Москвы человек на ходу выскочил из вагона
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В московском метро человек выскочил из вагона поезда на ходу на Калининской ветке. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате было затруднено движение от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская». Поезда следовали с увеличенным интервалом в обратном направлении.
Кроме того, источники СМИ рассказали пассажире, которого зажал поезд.
В настоящий момент движение восстановлено.
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