Полиция Пензы проверит данные о раздававшем детям вместо конфет снюс Деде Морозе

В Пензе полиция проверяет данные о том, что неизвестный человек в костюме Деда Мороза раздавал детям пакетики снюса.Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующая информация появилась в социальных сетях. Согласно публикациям, инцидент произошел возле гимназии №1.

Уточняется, что неизвестный раздавал табачные изделия под видом конфет.

В пресс-службе областного управления МВД добавили, что заявлений об этом не поступало, однако правоохранители занимаются проверкой данной информации.

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