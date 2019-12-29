Полиция Пензы проверит данные о раздававшем детям вместо конфет снюс Деде Морозе
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В Пензе полиция проверяет данные о том, что неизвестный человек в костюме Деда Мороза раздавал детям пакетики снюса.Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что соответствующая информация появилась в социальных сетях. Согласно публикациям, инцидент произошел возле гимназии №1.
Уточняется, что неизвестный раздавал табачные изделия под видом конфет.
В пресс-службе областного управления МВД добавили, что заявлений об этом не поступало, однако правоохранители занимаются проверкой данной информации.
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