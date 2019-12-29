В Киеве активисты заблокировали СИЗО, где находятся экс-спецназовцы «Беркута»

Киевские активисты заблокировали все выезды из Лукьяновского СИЗО, где содержатся заявленные для обмена в Донбассе трое экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которых суд 28 декабря освободил под личное поручительство. Об этом сообщает «Укринформ».

28 декабря судом была смягчена мера пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения «Беркут». Генеральная прокуратура Украины 29 декабря заверила, что судебный процесс по делу бывших беркутовцев будет продолжен.

Уточняется, что протесты активистов начались в ночь на 29 декабря, чтобы не допустить вывоза из СИЗО экс-спецназовцев.

При этом, в столичной полиции заявили, что на данный момент ситуация у здания СИЗО спокойная.

Бывшие спецназовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамптура обвиняются в стрельбе во время «майдана» в 2014 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-спецназовцев «Беркута» отпустили под личное обязательство