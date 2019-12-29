В Казахстане началось прощание с жертвами авиакатастрофы

В Нур-Султане и Алматы проходят церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе, которая произошла 27 декабря, передает «Интерфакс».

В траурной церемонии Алматы принял участие аким города (глава города — прим. «Газета.Ru») Бакытжан Сагинтаев, который накануне вечером посетил семьи погибших в авиакатастрофе алматинцев, выразив соболезнования и высказав слова поддержки.

Таким же образом поступил аким столицы Алтай Кульгинов.

Отмечается, что организацию похорон жертв аварии взял на себя столичный акимат (власти города — прим. «Газета.Ru»).

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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