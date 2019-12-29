На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.

На кадрах видно, что женщина находится без сознания. Ее, взяв за одну руку, по лестнице проволок мужчина. Дверь в подъезд придерживает другой. Еще одна наблюдающая за происходящим, снимает все на телефон. Никто не пытается вмешаться в ситуацию.

По данным издания, все происходит у дома № 5 по улице Рижской, в Новотроицком (Анивский район).

По информации источника, мужчина, который тащит женщину, сильно ее избивал.

В пресс-службе полиции изданию сообщили, что женщина жива и серьезных травм не получила. Там утверждают, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения выбежала на улицу, а ее сожитель вышел за ней. В пресс-службе подтвердили, что мужчина избивал женщину. Его забрали в психиатрическую больницу, так как он имеет психическое расстройство.