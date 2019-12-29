Напавшего с ножом на пенсионера в московском метро задержали

Полицейские задержали подозреваемого, который ранил пенсионера ножом в метро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УВД на московском метрополитене.

Начальник УИиОС ГУ МВД России, полковник внутренней службы Владимир Васенин заявил, что сотрудник правоохранительных органов задержал мужчину, который подозревается в ранее пассажира.

Нападавшим оказался 26-летний приезжий из ближнего зарубужья. У него был изъят предмет похожий на нож, который отправили на экспертизу.

Установлено, что на станции метро «Шаболовская» злоумышленник вступил в конфликт с 73-летним пенсионером по малозначительному поводу, а затем ранил его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу.

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