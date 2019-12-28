Экс-спецназовцев «Беркута» отпустили под личное обязательство

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Сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Украины вытесняют сторонников евроинтеграции с... Сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Украины вытесняют сторонников евроинтеграции с...
Сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Украины вытесняют сторонников евроинтеграции с...
Андрей Стенин/РИА «Новости»

Киевский апелляционный суд принял решение отпустить бывших сотрудников спецназа МВД «Беркут» под личное обязательство, сообщает ТАСС.

Суд изменил избранную в отношении бойцов спецназа меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Бывшие спецназовцы Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамптура обвиняются в стрельбе во время «майдана» в 2014 году.

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» находятся в списках на обмен пленными между Киевом и Донбассом, который должен состояться 29 декабря.

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