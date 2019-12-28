Радикалы пытаются сорвать обмен пленными между Киевом и Донбассом

Радикально настроенные украинские националисты заблокировали трех бывших сотрудников спецназа МВД «Беркут» в следственном изоляторе, чтобы сорвать их обмен на лиц, удерживаемых в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

У Лукьяновского СИЗО в Киеве, где находятся бывшие спецназовцы, собрались около 200 националистов. Радикалы намерены помешать доставке сотрудников «Беркута» в район Горловки, где состоится обмен пленными.

Ранее стало известно, что обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря.

По предварительным данным, самопровозглашенная Донецкая народная республика должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

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