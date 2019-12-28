Фигурантка дела экс-главы Марий Эл объявила голодовку
Подсудимая по делу бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, которому предъявлено обвинение в получении взятки, Наталья Кожанова объявила голодовку из-за невыносимых условий содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Маркелова Игоря Трунова.
Кожанова страдает от ряда хронический заболеваний, однако не получает необходимую медицинскую помощь, отметил адвокат. Он уточнил, что у 64-летней подсудимой диагностированы гипертония, энцефалопатия, заболевания желудочно-кишечного тракта, а также имеются новообразования и кисты.
При этом, по словам Трунова, прописанные Кожановой лекарства не пропускают в СИЗО, а приступы во время судебных заседаний трактуют как симуляцию.
Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов находится в СИЗО за получение взятки в размере более 235 млн рублей. Преступление, по данным следствия, было совершено через третье лицо — главу марийского телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову.
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