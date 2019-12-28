В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
close
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Известно, что на машине с 1949 лично разъезжал сам глава СССР.
Отмечается, что автомобиль был найден в гаражном боксе.
Предполагается, что угонщики намеревались изменить номера угнанной машины, чтобы переправить ее в другое место.
Злоумышленников отыскать пока не удалось.
Ранее эксперты оценили автомобиль высшего класса ЗИС-115, на котором разъезжали первые лица СССР, в $2-2,5 млн.
Согласно документам, машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: