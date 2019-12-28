В РПЦ считают, что литургия на современном языке может привести к расколу

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион рассказал, что введение современного русского языка в богослужебную практику может привести к расколу среди верующих, передает «Интерфакс».

«Кому-то могут не понравиться иконы в храмах... Скажут, почему не ввести, допустим, рок-музыку, почему не ввести рэп на богослужении - тогда молодежь, наверное, больше бы заинтересовалась вашей церковной жизнью», — сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Представитель РПЦ пояснил, что литургический строй в Церкви складывался на протяжении веков, и изменения должны вноситься с большой осторожностью.

Митрополит Иларион напомнил о том, как из-за обрядовых разногласий старообрядцы отдалились от РПЦ.

«У нас в Церкви на эту тему существуют разногласия. Есть те, которые говорят, что русский язык вообще недопустим в богослужениях ни в какой форме. Есть те, которые говорят, что надо русифицировать богослужения», — сказал митрополит.