В Челябинской области пенсионерки тайно открыли брошенный ликеро-водочный завод

В городе Верхнеуральск в Челябинской области трое пенсионерок развернули подпольное производство спиртных напитков на заброшенном ликеро-водочном заводе. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что на своем предприятии в период с ноября 2017 года по март 2018 года женщины заработали свыше 25 млн рублей.

В настоящее время пенсионерки задержаны. Им предъявлены обвинения по терм статьям: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок и незаконное использование чужого товарного знака.

Дело будет рассматривать Верхнеуральский районный суд.