При крушении самолета близ Алма-Аты пострадали граждане Украины и Киргизии

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В результате крушения самолета близ Алма-Аты в Казахстане 27 декабря пострадали двое граждан Украины и один гражданин Киргизии, передает «Интерфакс» со ссылкой на акима (главы) города Бакытжана Сагинтаева.

Ранее сообщалось о 12 погибших и 49 раненных.

По словам Сагинтаева, с момента госпитализации пострадавших было проведено 19 операций.

Он также отметил, что раненных вывели из травматического шока, некоторых перевели из реанимации в отделения.

«Со стороны акимата оказывается вся необходимая помощь независимо от гражданства», — подчеркнул аким.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Из 98 находившихся на борту человек, 12 человек погибли и 49 пострадали.

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