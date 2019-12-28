В Москве в субботу ожидается до -1°С

В столице в субботу, 28 декабря, ожидается облачность, а также небольшие осадки в виде снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем температура воздуха составит от -1°С до +1°С, синоптики также предупредили о возникновении гололедицы. Ожидается северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -5°С — -3°С. Скорость ветра изменится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 7593 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.