В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека
close
В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании «Новатэк» в Пуровском районе.
Уточняется, что пламя вспыхнуло на подъемнике на базе автомобиля «Краз». На данный момент возгорание ликвидировано без привлечения МЧС.
Кроме того, в результате пожара пострадали три единицы техники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: