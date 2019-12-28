В результате пожара на буровой установке на Ямале погибли два человека

В результате возгорания на буровой установке в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пожар произошел на нефтегазовом месторождении компании «Новатэк» в Пуровском районе.

Уточняется, что пламя вспыхнуло на подъемнике на базе автомобиля «Краз». На данный момент возгорание ликвидировано без привлечения МЧС.

Кроме того, в результате пожара пострадали три единицы техники.

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