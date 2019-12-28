Финансовый директор крупной сети пиццерий погиб на отдыхе

На острове Маврикий утонул финансовый директор британской франшизы американской компании Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что финансовый директор франшиз утонул во время подводного плавания. На курорте он отдыхал с женой и дочерью.

Уточняется, что Бауэрнфайнду был 51 год. Он занял должность финансового директора британской франшизы Domino's Pizza в 2018 году. До этого он был директором в корпорации информационных технологий Xchanging.