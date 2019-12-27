Священник объяснил, почему РПЦ разрешила крестить иностранными именами

Настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко заявил, что решение Синода Русской православной церкви (РПЦ) об изменении порядка крещения и участия в других таинствах для верующих с «иностранными» именами не стало революционным и упорядочило существующую практику. Об этом сообщает РИА «Новости»

РПЦ 26 декабря исключила ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена (например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна). Теперь крестить детей также можно под именами святых других поместных ПЦ.

Дудко подчеркнул, что есть много устаревших и неактуальных церковных постановлений, которые в настоящее время применяются уже далеко не везде. Одно из них — перемена имени, когда его нет в русских святцах.

При этом, священник отметил в России другую тенденцию: иногда люди сами просят при крещении дать им другое имя, даже если их собственное есть в месяцеслове.

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