Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Ленинградской области
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Распоряжение о запрете продажи снюса несовершеннолетним подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Решение о запрете было принято в связи с учащением случаев отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака, заявили в пресс-службе.
Нарушители будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.
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