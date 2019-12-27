Продажу снюса несовершеннолетним запретили в Ленинградской области

Распоряжение о запрете продажи снюса несовершеннолетним подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Решение о запрете было принято в связи с учащением случаев отравления несовершеннолетних никотинсодержащей продукцией без табака, заявили в пресс-службе.

Нарушители будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

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