Совфед поддерживает ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков в сети

В Совете Федерации России поддерживают инициативу Министерства внутренних дел России о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотиков, культивирования или оборота наркосодержащих растений направлена в основном на молодежь, отметил Клишас. Он подчеркнул, что целью инициативы МВД является защита молодого поколения от противоправных воздействий.

Сенатор сопоставил пропаганду потребления наркотиков с уже прописанными в Уголовном кодексе статьями «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Клишас заявил, что предложенное МВД максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы является сбалансированным.

Ранее стало известно, что МВД России разработало законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в интернете.

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