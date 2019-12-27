Диетолог рассказала, как часто можно есть сладости

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как часто можно есть сладкое. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По ее словам, кондитерские изделия – это праздничная еда, которую не рекомендуется есть каждый день, ее стоит себе позволять в лучшем случае раз в неделю.

«Есть варианты здоровых десертов, прежде всего фрукты, конечно же, какие-то десерты на основе фруктов с небольшим количеством сахара», — пояснила Стародубова.

Кроме того, она отметила, что для новогоднего стола нужно выбирать блюда с наименьшей энергетической ценностью и потреблять сахар как можно реже.