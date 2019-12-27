В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат «Московский комсомолец».

Девушка умерла 26 декабря в местном дворце водного спорта «Дельфин», где проходила сдача обязательных норм ГТО. Школьница погрузилась в воду, однако через несколько секунд после заплыва ее скрутило. Захлебываясь, девушка схватилась руками за волнорез. В тот момент в воду прыгнул тренер, чтобы спасти школьницу. Он ее вытащил и начал делать искусственное дыхание.

После этого девушка была доставлена в местную больницу, где скончалась через час, не приходя в сознание.

Согласно предварительному диагнозу, девушка скончалась из-за сердечной патологии. Более точный диагноз станет известен после судебно-медицинской экспертизы.

Следователи подмосковного СКР проводят проверку по факту случившегося.