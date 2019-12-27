Самарская служба по сдачи крови пожизненно запретила геям быть донорами

В Самаре областная станция переливания крови «Служба крови» пожизненно запретила гомосексуалам, которые находятся в группе риска, сдавать кровь. Об этом сообщается на сайте организации.

Клиника ссылается на приказ Минздрава и постановление Главного государственного санитарного врача России, где говорится, что гомосексуалы не могут сдавать кровь, так как якобы находятся в основной группе, уязвимой к ВИЧ-инфекции.

В разделе «противопоказания» «Службы крови» отмечается, что кровь не могут сдавать люди с инфекциями, в том числе со СПИДом и ВИЧ, а также те, кто относится к группе риска: гомосексуалисты, наркоманы, проститутки.

При этом в клинике не объяснили, как определяют «гомосексуальность» донора.