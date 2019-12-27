Найдено обезглавленное тело жаловавшегося на росгвардейцев омича

В Омске на на железнодорожных путях обнаружили тело мужчины без головы. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на подругу погибшего Людмилу Троицкую.

По словам девушки, Дмитрия Федорова убили 26 декабря.

По данным местных СМИ, обезглавленное тело мужчины обнаружили на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей улицы.

Ранее Федоров заявлял, что ему подбросили наркотики и заставили подписать признательные показания. Отмечалось, что при его задержании сотрудники Росгвардии якобы обнаружили пакет с «солями».

Депутат омского Городского совета Дмитрий Петренко заявил, что не верит в естественную смерть молодого человека.